Marlos Moreno, Fenerbahçe maçında yok!

Konyaspor, Marlos Moreno'nun sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Marlos Moreno, Fenerbahçe maçında yok!
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06 Mayıs 2024 18:35
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'da Marlos Moreno maç kadrosuna alınmadı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Geçen hafta oynadığımız EMS Yapı Sivasspor maçı öncesi sağ uyluk hamstring kas grubu tendonunda gerilme ve ödem oluşan futbolcumuz Marlos Moreno, hafta içi kısmi takım antrenmanlarında kendini denemiş ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmamıştır. Futbolcumuzun tedavi ve antrenman programı, sağlık ekibimizin planlaması dahilinde devam etmektedir."

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