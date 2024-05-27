Türkiye Milli Takımı'nın, Avrupa Atletizm Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

Türkiye Milli Atletizm Takımı'nın, haziran ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonası aday kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Milli Takımı'nın, Avrupa Atletizm Şampiyonası aday kadrosu belli oldu
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27 Mayıs 2024 13:33
 Türkiye Milli Atletizm Takımı'nın, haziran ayında düzenlenecek Avrupa şampiyonası aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya alınan sporcular, 27 Mayıs-5 Haziran tarihlerinde İzmir TAF Yüksek Performans Merkezi'nde kampa girecek.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yapacağı organizasyon, 7-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Kadınlar: Dilek Koçak, Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal, Yasemin Can, Bahar Atalay, Yonca Kutluk, Tuğba Güvenç, Sümeyye Erol, Derya Kunur, Buse Savaşkan, Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Emel Dereli, Özlem Becerek, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı

Erkekler: Kayhan Özer, Ramil Guliyev, Salih Teksöz, Mehmet Çelik, Mikdat Sevler, Yasmani Copello-Escobar, İsmail Nezir, Berke Akçam, Abdullah Tuğluk, Turgay Bayram, Alperen Acet, Ersu Şaşma, Necati Er, Can Özüpek, Özkan Baltacı, Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Sezgin Ataç, İlham Tanui Özbilen, Polat Kemboi Arıkan, Ali Kaya, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Aykut Ay

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