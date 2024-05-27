Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezon İznik'te açıldı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezon İznik'te açıldı
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27 Mayıs 2024 11:05
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağına, Bursa'nın İznik ilçesi ev sahipliği yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre sporcular, Elbeyli Er Meydanı Enduro Parkuru'nda sezonun ilk kupaları için mücadele verdi.

İznik yarışının en hızlı 20 isminin yer aldığı Süper Enduro GP'de Mehmet Emin Musaoğlu birinciliği elde ederken, Emre Coşar ikinci, Aykut Kızıltan ise üçüncü oldu.

Sezonun ilk ayağında sınıflarına göre dereceye giren sporcular şunlar:

Enduro prestij: 1. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK), 2. Aykut Kızıltan (BIMOSK), 3. Mert Koç (İZMOK)

Enduro usta: 1. Emirhan Kurt (İZMOK), 2. Muratcan Köse (TTMK), 3. Azad Demirkal (Ferdi)

Enduro gençler: 1. Kenan Kazan (IZMOK), 2. Mustafa Resul Kurtuluş (Kartepe), 3. İshak Civelek (KEMK)

Enduro hobi: 1. Kemal Deveci (TTMK), 2. Emre Esen (FOSK), 3. Sinan Turan (TTMK)

Enduro veteran: 1. Recep Bahadır Çaktı (Kartepe), 2. Salih Serim (Kartepe), 3. Mehmet Okuyan (ENDIST)

 
 
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