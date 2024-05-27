Edwards: "Biz 17, Dallas 31 kez serbest atış kullandı..."

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Dallas Mavericks'e karşı oynadığı Batı Konferansı Finalleri serisinin 3. maçında alınan yenilgide hakemlerin faul çalma miktarındaki farklılıklara değindi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Edwards: 'Biz 17, Dallas 31 kez serbest atış kullandı...'
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27 Mayıs 2024 12:04
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 12:06
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards, Dallas Mavericks'e karşı oynadığı Batı Konferansı Finalleri serisinin 3. maçında alınan yenilgide hakemlerin faul çalma miktarındaki farklılıklara değindi.

Edwards, Timberwolves'un Batı Finalleri serisinin 3. maçında Timberwolves'a karşı aldığı 107-116'lık mağlubiyette hakemlerin verdiği kararlardan duyduğu hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi:

"31'e 17. Onlar 31 serbest atış kullandı, biz ise 17... Bu akşam harika bir iş çıkardılar ama biz de aynı düdükleri istiyoruz."

Serideki ilk güçlü performansını 26 sayı, 9 ribaund ve 9 asistle sergileyen Edwards, sekiz üçlük denemesinin hiçbirinde isabet bulamayan ve maçı 14 sayıyla tamamlayan Karl-Anthony Towns'dan sahada beklediği desteği alamadı.

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