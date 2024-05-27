Dursun Özbek'ten iki günde çifte zafer

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Bu büyük başarıda teknik direktör Okan Buruk ve oyuncular kadar payı olan isimlerin başında elbette bir kez daha başkan seçilen Dursun Özbek vardı.
Sarı-Kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Özbek, üçüncü kez bu göreve layık görüldü. 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, oyların 3343'ünü alan Özbek, Ünal Aysal'a ait en fazla oyla seçilen başkan rekorunu eline geçirdi ve hemen ardından da dün akşam ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.
"CANDAN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Daha önce 2015-2018'de başkanlık yapan, 2022'deki olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Özbek, üçüncü dönemine adeta iki zaferle başladı. Seçim zaferi sonrasında "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın (dün) olacak. İnşallah Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan elde edecek" diyen Özbek'in hayali ve beklentisi böylece gerçeğe dönüştü.
CİM BOM'DAKİ 6. KUPASI
Galatasaray'ın 3. kez 1 numaralı ismi olan Dursun Özbek, başkanlık dönemindeki 6. kupa sevincini yaşadı. Daha önce Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan Özbek, ligde ikinci kez şampiyonluk yaşadı. Başkan Özbek'in ayrıca 1 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferleri bulunuyor.
5. YILDIZA BİR ADIM KALDI
Süper Lig tarihindeki 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şimdiden gözünü gelecek sezonki şampiyonluğa dikti. Türkiye'nin 4 yıldızlı tek futbol takımı olan SarıKırmızılılar, eğer gelecek sezon da mutlu sona ulaşırsa, 25. zaferine ulaşacak ve yine bir ilki başararak 5. yıldızı takan tek kulüp unvanını elde edecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Özbek, üçüncü kez bu göreve layık görüldü. 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, oyların 3343'ünü alan Özbek, Ünal Aysal'a ait en fazla oyla seçilen başkan rekorunu eline geçirdi ve hemen ardından da dün akşam ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.
"CANDAN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Daha önce 2015-2018'de başkanlık yapan, 2022'deki olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkan seçilen Özbek, üçüncü dönemine adeta iki zaferle başladı. Seçim zaferi sonrasında "Galatasaray'ımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimizin hepsine candan teşekkür ediyorum. Çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın (dün) olacak. İnşallah Galatasaray 24. şampiyonluğunu ilan elde edecek" diyen Özbek'in hayali ve beklentisi böylece gerçeğe dönüştü.
CİM BOM'DAKİ 6. KUPASI
Galatasaray'ın 3. kez 1 numaralı ismi olan Dursun Özbek, başkanlık dönemindeki 6. kupa sevincini yaşadı. Daha önce Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan Özbek, ligde ikinci kez şampiyonluk yaşadı. Başkan Özbek'in ayrıca 1 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferleri bulunuyor.
5. YILDIZA BİR ADIM KALDI
Süper Lig tarihindeki 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, şimdiden gözünü gelecek sezonki şampiyonluğa dikti. Türkiye'nin 4 yıldızlı tek futbol takımı olan SarıKırmızılılar, eğer gelecek sezon da mutlu sona ulaşırsa, 25. zaferine ulaşacak ve yine bir ilki başararak 5. yıldızı takan tek kulüp unvanını elde edecek.
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