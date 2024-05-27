Towns, şut sıkıntıları için: "Gülesim geliyor... günde 1500 şut atıyorum"

Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, Dallas Mavericks'e karşı Batı Konferansı Finallerinde yaşadığı şut sıkıntılarına değinerek, topun "talihsiz şekilde sekip durmasına" yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Towns, şut sıkıntıları için: 'Gülesim geliyor... günde 1500 şut atıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2024 12:05
Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, Dallas Mavericks'e karşı Batı Konferansı Finallerinde yaşadığı şut sıkıntılarına değinerek, topun "talihsiz şekilde sekip durmasına" yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Wolves, Batı Konferansı finalleri serisinde Mavericks'e karşı 3-0 geride kalırken, Towns 3. maçta denediği sekiz üçlük atışının hiçbirinde isabet bulamadı.

Towns, günlük antrenmanlarının hücumdaki bu kötü gidişatından kurtulmasına olanak sağlayacağını umduğunu söyledi:

"İnsanın gülesi geliyor. Günde 1.500 civarı şut atıyorum. Tüm playofflarda çok iyi şut atmıştım ve özgüvenim son derece yüksekti. Fakat topun talihsiz şekilde sekmesi ve bir türlü çemberden geçmiyor olması çok zor bir durum.

Özgüvenimi tazeleme açısından şut atmaya devam etmeliyim. Her yolladığım şutta, top elimden çıktığında gireceğini hissediyorum fakat sürekli çok talihsiz şekilde çemberden sekip duruyor. Sinir bozucu bir şey."

Towns, Batı Konferansı finalleri boyunca sahadan %27,8, üçlük çizgisinden ise %13,6 isabet kaydetmiş durumda.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery