Minnesota Timberwolves'un yıldızı Karl-Anthony Towns, Dallas Mavericks'e karşı Batı Konferansı Finallerinde yaşadığı şut sıkıntılarına değinerek, topun "talihsiz şekilde sekip durmasına" yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.



Wolves, Batı Konferansı finalleri serisinde Mavericks'e karşı 3-0 geride kalırken, Towns 3. maçta denediği sekiz üçlük atışının hiçbirinde isabet bulamadı.



Towns, günlük antrenmanlarının hücumdaki bu kötü gidişatından kurtulmasına olanak sağlayacağını umduğunu söyledi:



"İnsanın gülesi geliyor. Günde 1.500 civarı şut atıyorum. Tüm playofflarda çok iyi şut atmıştım ve özgüvenim son derece yüksekti. Fakat topun talihsiz şekilde sekmesi ve bir türlü çemberden geçmiyor olması çok zor bir durum.



Özgüvenimi tazeleme açısından şut atmaya devam etmeliyim. Her yolladığım şutta, top elimden çıktığında gireceğini hissediyorum fakat sürekli çok talihsiz şekilde çemberden sekip duruyor. Sinir bozucu bir şey."



Towns, Batı Konferansı finalleri boyunca sahadan %27,8, üçlük çizgisinden ise %13,6 isabet kaydetmiş durumda.





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