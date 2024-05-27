Koleksiyoncu: Fernando Muslera

Tam 13 sezondur Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, bu sezon da takımının vazgeçilmeziydi. 37 yaşına gelmiş olmasına rağmen halen en kritik anlarda sahne alan Uruguaylı eldiven, en kritik anlarda sahneye çıkarak, takımını ipten aldı.
Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini uzatırken, ligin son bölümünde neden bu takımın efsanesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Muslera, ayrıca rekorlarla dolu bir sezonu da geride bıraktı. Muslera, 7. lig zaferine uzanırken, lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.
ÖNÜNDE KİMSE YOK
Lig tarihinde en az 7 şampiyonluk gören 7. isim olan 37 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde en az 7 şampiyonluk yaşayan 7. isim. Lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu da olan Muslera, ligde 400 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci ve en çok oynayan 2. kaleci. Muslera, ayrıca Galatasaray tarihinin en çok oynayan yabancı futbolcusu.
Tecrübeli file bekçisi, geçtiğimiz haftalarda sözleşmesini uzatırken, ligin son bölümünde neden bu takımın efsanesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Muslera, ayrıca rekorlarla dolu bir sezonu da geride bıraktı. Muslera, 7. lig zaferine uzanırken, lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan kaleci unvanını elinde bulunduruyor.
ÖNÜNDE KİMSE YOK
Lig tarihinde en az 7 şampiyonluk gören 7. isim olan 37 yaşındaki kaleci, Galatasaray tarihinde en az 7 şampiyonluk yaşayan 7. isim. Lig tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan yabancı futbolcu da olan Muslera, ligde 400 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci ve en çok oynayan 2. kaleci. Muslera, ayrıca Galatasaray tarihinin en çok oynayan yabancı futbolcusu.