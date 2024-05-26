Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto

Portekiz Kupası finalinde Porto, Sporting'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto
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26 Mayıs 2024 23:53
Portekiz Kupası finalinde Sporting'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen Porto, şampiyon oldu.

Mücadelenin normal süresi Sportingli Jeremiah St. Juste ve Portolu Evanilson'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

İranlı yıldızı Mehdi Taremi'nin 100. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup eden Porto, kupayı 20. kez müzesine götürdü.

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