Portekiz Kupası'nda şampiyon Porto

Portekiz Kupası finalinde Sporting'i uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenen Porto, şampiyon oldu.
Mücadelenin normal süresi Sportingli Jeremiah St. Juste ve Portolu Evanilson'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İranlı yıldızı Mehdi Taremi'nin 100. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup eden Porto, kupayı 20. kez müzesine götürdü.
Mücadelenin normal süresi Sportingli Jeremiah St. Juste ve Portolu Evanilson'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.
İranlı yıldızı Mehdi Taremi'nin 100. dakikada penaltıdan attığı golle rakibini 2-1 mağlup eden Porto, kupayı 20. kez müzesine götürdü.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU