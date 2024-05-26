Premier Lig'de sezonun golü ödülü Garnacho'ya gitti

İngiltere Premier Lig'de sezonun golü ödülünü Manchester United'ın Arjantinli golcüsü Alejandro Garnacho kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig'de sezonun golü ödülü Garnacho'ya gitti
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26 Mayıs 2024 16:18
İngiltere Premier Lig'de sezonun golü ödülünü Manchester United'ın Arjantinli golcüsü Alejandro Garnacho kazandı.

Everton'a attığı enfes vole golüyle sezonun tartışmasız bir biçimde en sansasyonel golünü atan genç oyuncu, attığı golün ardından yaptığı 'Siu' sevinci ile de Cristiano Ronaldo'ya selam çakmıştı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 50 resmi maça çıkan 19 yaşındaki oyuncu, sezonu 10 gol 5 asistle tamamladı.
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