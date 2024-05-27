Okan Buruk'un Galatasaray'ı eşi benzeri görülmemiş rakamları gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı kulüp kariyerinde tarihi başarılara imza attı. Geride kalan 2 sezonda tam 3 kupa sevinci yaşayan genç teknik adam, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 6 isimden biri.
92 GOLLE ZAFERE
Sarı-Kırmızılılar, 38 hafta boyunca hücumda rakiplerini her zaman zor anlar yaşattı. Lig biterken Galatasaray, sezonu 92 golle tamamladı. Aslan, bu alanda Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı. 1962-63 sezonunda 42 maçta 105 gol atan Galatasaray, bu alanda rekor kırmıştı.
GEÇEN SEZON DA COŞMUŞTU
Aslan'ın hocası Okan Buruk, tıpkı bu yıl olduğu gibi geçen sezon da birçok rekoru kırdı. İlk olarak teknik direktörlüğünde daha önce Akhisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirmiş ve Galatasaray'ın lig tarihinde en uzun galibiyet serilerini eline geçirmişti. Ayrıca Türkiye Kupası da dahil edildiğinde resmi maçlarda da Galatasaray üst üste 17 galibiyet yaşayarak rekor kırmıştı.
MAYISLARIN FATİHİ
Mayıs aylarında birçok kupa kazanan Aslan, yine bu anlamda bu dönemde bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılılar, mayıs aylarında beşten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan takım oldu. Cim Bom, bu süreçte yüzde 59'luk galibiyet oranı yakaladı.
"25'İ BEKLESİNLER"
Okan Buruk, şampiyonluğun hemen sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar."
Hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk gören 6 isim içinde; futbolculuk kariyerinde en çok lig şampiyonluğu yaşayan isim olan Okan Buruk, şimdi de en çok şampiyon olan teknik adam unvanını da eline geçirdi. Buruk, 35. haftadaki 6-1'lik görkemli Sivasspor galibiyeti ise; 96 puanla rekorun barajını yeniden belirledi...
TARİH YAZIYOR
Geçen sezon ligde 14 maç kazanarak 63 yıllık rekoru güncelleyen Galatasaray hemen bir sezon sonra 34. haftadaki Adana Demirspor maçıyla üst üste 15. maçını kazandı; ve sonrasında rekor 17'ye yükseldi; önce iç sahada 17 maç kaybetmedi ve Galatasaray lig tarihinde üst üste en çok kazanan yerli hoca oldu, yetmedi Mayıs 2001/Mayıs 2002 arası 18 maçla rekoru elinde bulunduran Lucescu'yu da ardında bıraktı, durmadı seri 21 maça ulaştı.
92 GOLLE ZAFERE
Sarı-Kırmızılılar, 38 hafta boyunca hücumda rakiplerini her zaman zor anlar yaşattı. Lig biterken Galatasaray, sezonu 92 golle tamamladı. Aslan, bu alanda Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı. 1962-63 sezonunda 42 maçta 105 gol atan Galatasaray, bu alanda rekor kırmıştı.
GEÇEN SEZON DA COŞMUŞTU
Aslan'ın hocası Okan Buruk, tıpkı bu yıl olduğu gibi geçen sezon da birçok rekoru kırdı. İlk olarak teknik direktörlüğünde daha önce Akhisar'da üst üste yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisini geliştirmiş ve Galatasaray'ın lig tarihinde en uzun galibiyet serilerini eline geçirmişti. Ayrıca Türkiye Kupası da dahil edildiğinde resmi maçlarda da Galatasaray üst üste 17 galibiyet yaşayarak rekor kırmıştı.
MAYISLARIN FATİHİ
Mayıs aylarında birçok kupa kazanan Aslan, yine bu anlamda bu dönemde bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılılar, mayıs aylarında beşten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan takım oldu. Cim Bom, bu süreçte yüzde 59'luk galibiyet oranı yakaladı.
"25'İ BEKLESİNLER"
Okan Buruk, şampiyonluğun hemen sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar."
Hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk gören 6 isim içinde; futbolculuk kariyerinde en çok lig şampiyonluğu yaşayan isim olan Okan Buruk, şimdi de en çok şampiyon olan teknik adam unvanını da eline geçirdi. Buruk, 35. haftadaki 6-1'lik görkemli Sivasspor galibiyeti ise; 96 puanla rekorun barajını yeniden belirledi...
TARİH YAZIYOR
Geçen sezon ligde 14 maç kazanarak 63 yıllık rekoru güncelleyen Galatasaray hemen bir sezon sonra 34. haftadaki Adana Demirspor maçıyla üst üste 15. maçını kazandı; ve sonrasında rekor 17'ye yükseldi; önce iç sahada 17 maç kaybetmedi ve Galatasaray lig tarihinde üst üste en çok kazanan yerli hoca oldu, yetmedi Mayıs 2001/Mayıs 2002 arası 18 maçla rekoru elinde bulunduran Lucescu'yu da ardında bıraktı, durmadı seri 21 maça ulaştı.