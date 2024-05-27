Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında tartışma!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı göndermeyi alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadeleri paylaştı. Sarı lacivertli takımdan da cevap gecikmedi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında tartışma!
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27 Mayıs 2024 00:08
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 00:49
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde gündeme oturdu.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı.




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