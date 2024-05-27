Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında tartışma!

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma cevap verdi.
Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde gündeme oturdu.
FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ!
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde gündeme oturdu.
FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ!
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu paylaşımına, "Kurulan ittifaklar gece mesaisinde" ifadelerini kullandı.
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