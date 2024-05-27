Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı finalleri playoff serisinin 3. maçında 116-107 galip gelerek, seride 3-0 öne geçti.



Mavericks'te Kyrie Irving 33 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynarken, Luka Doncic de aynı şekilde 33 sayı buldu ve ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 5 top çalma ekledi. PJ Washington 16 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynarken, Daniel Gafford 5 sayı, 3 ribaund ve 3 blokla, Jaden Hardy ise benchten 7 sayıyla katkıda bulundu.



Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Mike Conley 16 sayı ve 4 asistle oynarken, Jaden McDaniels 15 sayı, Karl-Anthony Towns 14 sayı, 11 ribaund ve 3 asist, Naz Reid ise 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Serinin 4. maçı Salı gecesi Dallas'ta oynanacak.



