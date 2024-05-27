Luka ve Kyrie ikilisi 66 attı, Wolves'a karşı seriyi 3-0'a taşıdı!

Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı finalleri playoff serisinin 3. maçında 116-107 galip gelerek, seride 3-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Luka ve Kyrie ikilisi 66 attı, Wolves'a karşı seriyi 3-0'a taşıdı!
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27 Mayıs 2024 09:56
Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves'a karşı American Airlines Center'da oynanan Batı Konferansı finalleri playoff serisinin 3. maçında 116-107 galip gelerek, seride 3-0 öne geçti.

Mavericks'te Kyrie Irving 33 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle oynarken, Luka Doncic de aynı şekilde 33 sayı buldu ve ayrıca 7 ribaund, 5 asist ve 5 top çalma ekledi. PJ Washington 16 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynarken, Daniel Gafford 5 sayı, 3 ribaund ve 3 blokla, Jaden Hardy ise benchten 7 sayıyla katkıda bulundu.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 26 sayı, 9 ribaund, 9 asist ve 2 top çalmayla mücadele etti. Mike Conley 16 sayı ve 4 asistle oynarken, Jaden McDaniels 15 sayı, Karl-Anthony Towns 14 sayı, 11 ribaund ve 3 asist, Naz Reid ise 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.

Serinin 4. maçı Salı gecesi Dallas'ta oynanacak.

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