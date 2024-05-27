Süper Lig'de asist kralı Dries Mertens oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-kırmızılarda Mauro Icardi gol kralı, Dries Mertens ise asist kralı oldu.

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Süper Lig'de asist kralı Dries Mertens oldu!
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27 Mayıs 2024 01:03
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.

Mertens, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.

Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:

Dries Mertens - 16
Haris Hajradinovic - 14
Dusan Tadic - 13
Sebastian Szymanski - 11
Deniz Türüç - 10
Edin Visca - 10

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