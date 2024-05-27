Süper Lig'de asist kralı Dries Mertens oldu!

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.
Mertens, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:
Dries Mertens - 16
Haris Hajradinovic - 14
Dusan Tadic - 13
Sebastian Szymanski - 11
Deniz Türüç - 10
Edin Visca - 10
Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.
Mertens, bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkarken 9 gol ve 16 asist kaydetti.
Süper Lig'de 2023/24 sezonunun asist krallığı şöyle:
Dries Mertens - 16
Haris Hajradinovic - 14
Dusan Tadic - 13
Sebastian Szymanski - 11
Deniz Türüç - 10
Edin Visca - 10
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