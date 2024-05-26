Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı payaşıma cevap verdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!
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26 Mayıs 2024 23:24
Son güncelleme 26 Mayıs 2024 23:36
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'den karşılıklı paylaşımlar geldi.

Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a gönderince, Galatasaray da karşılık olarak şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaştı.

Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye cevap veren Galatasaray, "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." paylaşımını yaptı.

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