Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap!

Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray ile Fenerbahçe'den karşılıklı paylaşımlar geldi.
Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a gönderince, Galatasaray da karşılık olarak şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaştı.
Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye cevap veren Galatasaray, "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." paylaşımını yaptı.
Fenerbahçe, derbi galibiyetinden sonra kale direğini Galatasaray'a gönderince, Galatasaray da karşılık olarak şampiyonluk kupasının sapını Fenerbahçe'ye yolladığını "Hediyeniz yola çıktı" notuyla paylaştı.
Galatasaray'ın bu paylaşımına Fenerbahçe'den cevap geldi. Sarı-lacivertliler paylaşımda "1905 No'lu gönderiniz, alıcı tarafından "Bizde harama yer yok." notuyla teslim alınmamış, iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye cevap veren Galatasaray, "Çocuklar, ağlamayı bırakıp izne çıkabilirsiniz..." paylaşımını yaptı.
🎁 Hediyeniz yola çıktı. 😉 @fenerbahce pic.twitter.com/AlvALhs6gm
— #ŞampiyonGalatasaray 🏆 (@GalatasaraySK) May 26, 2024
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