Dallas Mavericks süperstarı Kyrie Irving, Batı Konferansı Finallerinde Minnesota Timberwolves'a karşı 3-0 önde olmanın "kesinlikle hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi.



Batı Finalleri'ndeki performansıyla herkesin gözünü kamaştıran Irving, Mavericks'in 3. maçta Timberwolves'u 116-107 yenmesinde yine önemli bir rol oynadı.



3-0'lık seri üstünlüğüne sahip olan Kyrie, Mavericks ekibi Minnesota'ya karşı işi bitirinceye kadar Finallere çıktığını kabul etmeye istekli olmadığını şu ifadelerle gösterdi:



"Şu anda kesinlikle hiçbir şey ifade etmiyor. Aklımdan bile geçmiyor. 4. maça girerken hala 0-0 olduğumuzu varsayıyorum ve soyunma odasında da böyle bir motivasyon ve zihniyete sahibiz. Sadece ben değil, hepimiz işin henüz bitmediğini düşünüyoruz."



Irving, 3. maçta takım arkadaşı Luka Doncic gibi 33 sayı atarak Mavericks'i galibiyete taşıyan ana aktörlerden biri oldu. Kyrie ve Luka ikilisi dördüncü çeyrekte toplam 21 sayı atarak, tüm Timberwolves takımının aynı çeyekte bulduğu sayı miktarını geride bıraktı.





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