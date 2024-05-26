Real Madrid, iç sahada kaybetmedi!

Real Madrid, sezonu iç sahada mağlubiyet almadan tamamladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, iç sahada kaybetmedi!
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26 Mayıs 2024 16:32
Carlo Ancelotti'nin önderliğinde İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, iç sahada maç kaybetti.

Real Madrid, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda iç sahada 25 maça çıktı. Ancelotti'nin ekibi, bu maçlarda 20 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

İspanyol devi, sezonu 1 Haziran'da Wembley'de Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali ile tamamlayacak.

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