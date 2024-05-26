Galatasaray'da kupa töreni belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 27 Mayıs Pazartesi günü şampiyonluk töreni gerçekleştireleceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.
27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!
Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.''
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
''2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, 24. şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek Şampiyonun Gala Gecesi'nde görkemli bir şekilde kutlayacak.
27 Mayıs Pazartesi günü saat 19.05'te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!
Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.''
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