Furkan Korkmaz için transferde dev derbi!

NBA'de takaslandığı Indiana Pacers'tan serbest bırakılan Furkan Korkmaz için flaş bir gelişme yaşandı.



ANADOLU EFES'TEN TEKLİF



Avrupa basınında yer alan habere göre; Anadolu Efes, anlaşmaya vardığı Vincent Poirier'in ardından milli oyuncu Furkan Korkmaz'a da teklif yaptı.



Haberde; Anadolu Efes'in Furkan Korkmaz için girişimlerini sürdüreceği belirtildi.



FENERBAHÇE BEKO'DAN YOĞUN İLGİ



Öte yandan gelecek sezon kadrosunda yapılanmaya gidecek Fenerbahçe Beko'nun da yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve milli yıldıza yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.



NBA RAKAMLARI



2017'den beri NBA'de görev yapan Furkan Korkmaz, maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.





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