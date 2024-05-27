Furkan Korkmaz için transferde dev derbi!

NBA ekibi Philadelphia 76ers'tan takaslandığı Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan Furkan Korkmaz'a Anadolu Efes teklif yaparken, Fenerbahçe Beko da oyuncuya yoğun ilgi gösteriyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Furkan Korkmaz için transferde dev derbi!
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27 Mayıs 2024 13:05
NBA'de takaslandığı Indiana Pacers'tan serbest bırakılan Furkan Korkmaz için flaş bir gelişme yaşandı.

ANADOLU EFES'TEN TEKLİF

Avrupa basınında yer alan habere göre; Anadolu Efes, anlaşmaya vardığı Vincent Poirier'in ardından milli oyuncu Furkan Korkmaz'a da teklif yaptı.

Haberde; Anadolu Efes'in Furkan Korkmaz için girişimlerini sürdüreceği belirtildi.

FENERBAHÇE BEKO'DAN YOĞUN İLGİ

Öte yandan gelecek sezon kadrosunda yapılanmaya gidecek Fenerbahçe Beko'nun da yıldız oyuncunun durumunu takip ettiği ve milli yıldıza yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

NBA RAKAMLARI 

2017'den beri NBA'de görev yapan Furkan Korkmaz, maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

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