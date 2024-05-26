Liverpool'un gözü Mainz'ın genç yıldızında

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Liverpool gözünü Mainz'ın genç yıldızı Brajan Gruda'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'un gözü Mainz'ın genç yıldızında
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26 Mayıs 2024 17:06
Gelecek sezona Arne Slot yönetiminde başlayacak olan Liverpool transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Bild'de yer alan habere göre Liverpool gözünü Mainz'ın genç yıldızı Brajan Gruda'ya çevirdi.

Haberin detaylarında 19 yaşındaki Alman kanat oyuncusu için Liverpool'un yanı sıra Newcastle United, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in de genç yıldızı izlediği söylendi.

Ayrıca Mainz'ın 2026'da sözleşmesi bitecek Gruda için 20 milyon euroluk teklife sıcak bakacağı da iddia edildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Mainz formasıyla 29 resmi maça çıkan Brajan Gruda bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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