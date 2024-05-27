Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı Aydın'da tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2024 11:02
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonanın 3. ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:

Kategori 1: Mehmet Gökseven

Kategori 2: Engin Apaydın

Kategori 3: Burak Dalkılıç

Kategori 4: Sinan Soylu

Kategori 5: Bahadır Sevinç

Yarışta takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.

2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery