Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi.



Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonanın 3. ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti.



Organizasyonda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:



Kategori 1: Mehmet Gökseven



Kategori 2: Engin Apaydın



Kategori 3: Burak Dalkılıç



Kategori 4: Sinan Soylu



Kategori 5: Bahadır Sevinç



Yarışta takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.



2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.



