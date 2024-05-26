Enrique: "Sezonun oyuncusu Vitinha"

PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, takımda kendisi için sezonun oyuncusunun Vitinha olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Enrique: 'Sezonun oyuncusu Vitinha'
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26 Mayıs 2024 16:02
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Lyon ile oynanan kupa finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

PSG'deki ilk sezonunu değerlendiren ve kendisi için sezonun oyuncusu sorulan İspanyol teknik adam, "Benim için sezonun oyuncusu şüphesiz Vitinha. Topla birlikte kalitesi, agresifliği ve savunma yeteneğini birleştirmesi... En iyisi oydu. Çok sayıda iyi oyuncumuz vardı ve hepsi de çok iyi seviyedeydi ama Vitinha farklı bir oyuncu." dedi.

PSG'de geride kalan sezonda 46 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki Portekizli orta saha Vitinha, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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