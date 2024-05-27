Georgios Bartzokas: ''Fenerbahçe çok başarılı''

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko'yu 87-84 yenen Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacağının altını çizdi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Uber Arena'daki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bartzokas, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederken, Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.



Sarı-lacivertli takımın, AS Monaco ile oynanan play-off serisinde turu geçmeyi hak ettiğini vurgulayan Georgios Bartzokas, "Bugünkü maç karmaşıktı. Motivasyon yüksek değildi. Oyuncuların sahip olduğu belli düzeydeki motivasyonla bir maç çıkarmaya çalıştık. Artık önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kulüpte bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını ve bunun için bir düşünce biçimi oturtmak istediklerini dile getiren Bartzokas, şöyle devam etti:



"Bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun içinde de bir düşünce biçimi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular içinde empati, birliktelik duygusu olsun istiyoruz. Büyük bütçelerle mücadele edebilmek için bunu yapıyor olmanız lazım. Taraftar da bu yaklaşımı kucakladı, bize müthiş destek verdiler. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyorlar ama takımlarına destek veriyorlar. Olympiakos gibi büyük kulüplerde önemli olan şampiyonluğu kazanmaktır. Ama böylesi bir felsefeyi oturtmak da en az şampiyonluk kadar değerlidir."



Sarunas Jasikevicius ve Fenerbahçe Beko hakkında da konuşan Bartzokas, şunları söyledi:



"Fenerbahçe bence müthiş bir takım, harika bir kulüp ve müthiş taraftarları var. Avrupa basketbolunun en üstünde yer alıyorlar. Sarunas Jasikevicius harika bir isim. Şu anda kendi sistemine uyan kaç oyuncusu var sorusuna nasıl bir yanıt verir bilemiyorum. Bazı değişiklikler yapacaklardır. Fenerbahçe'nin iyi bütçesi ve mükemmel bir salonu var. Önümüzdeki yıl daha rekabetçi olacaklardır. Bu yıla bakıldığında da zaten Dörtlü Final'e kalmaları bence müthiş bir başarı."





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