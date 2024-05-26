Laporta'tan Xavi yorumu: "Her şey Barcelona için"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Xavi Hernandez ile yollarını ayırma kararı ile ilgili olarak, "Tüm kararlar Barcelona'nın yararı içindir" diye konuştu.

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Laporta'tan Xavi yorumu: 'Her şey Barcelona için'
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26 Mayıs 2024 16:43
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Laporta, teknik direktör Xavi Hernandez için alınan ayrılık kararına değinirken, "Tüm kararlar, Barcelona'nın iyiliği ve yararı içindir." ifadelerini kullandı.

Barcelona, cuma günü yaptığı açıklamada sezon sonunda Xavi ile yolların ayrılacağını duyurmuştu.

NELER YAŞANDI?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ocak ayında yaptığı açıklamada, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Barcelona, bu süreçte teknik adam arayışlarına başladı ancak birçok isimden ret yanıtı aldı. Katalan ekibi, bu gelişmelerin ardından Xavi ile yola devam etme kararı aldı. 44 yaşındaki teknik adam için basın toplantısı düzenlendi ve Xavi'nin gelecek sezon da takımın başında yer alacağı belirtildi. Barcelona, cuma günü yaptığı açıklamada ise Xavi'nin yeni sezonda takımın başında yer almayacağını duyurdu.

EN BÜYÜK ADAY FLICK

Barcelona'da Xavi Hernandez sonrası en büyük aday Hansi Flick. Barcelona'nın, Xavi ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik adam ile anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

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