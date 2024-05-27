Hakim Ziyech: "Bundan daha mutlu olamazdım"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech şampiyonluk sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakim Ziyech: 'Bundan daha mutlu olamazdım'
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27 Mayıs 2024 00:47
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yıldız oyuncu Hakim Ziyech karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu söyleyen Hakim Ziyech şu paylaşımı yaptı:

"Çok mutluyum, Galatasaray'daki ilk sezonumda şampiyon oldum. Bundan daha mutlu olamazdım."

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