Türk tekvandoculardan tam 152 madalya!

Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda mücadele eden Türk tekvandocukar, 36 altın, 36 gümüş ve 80 bronz madalya ile toplamda 152 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk tekvandoculardan tam 152 madalya!
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27 Mayıs 2024 01:04
Son güncelleme 27 Mayıs 2024 01:06
Türk sporcular, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 2024 Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda 36 altın, 36 gümüş ve 80 bronz madalya kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde toplam 37 ülkeden yaklaşık 1500 sporcu mücadele etti.

Tüm yaş gruplarında 152 madalya elde eden Türk tekvandocular; büyüklerde 9 altın, 11 gümüş, 22 bronz, gençlerde 11 altın, 9 gümüş, 27 bronz, yıldızlarda ise 16 altın, 16 gümüş, 31 bronz madalya aldı.

Avrupa Tekvando Birliğinin faaliyet programındaki organizasyonda, sıkletlerde her ülkeden bir sporcudan fazla olmayacak şekilde yıldızlar ve gençler kategorisinde 2'şer, büyükler kategorisinde ise 4'er sporcu kıta şampiyonalarına kota hakkı kazandı.

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