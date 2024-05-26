Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da birinci oldu!

Almanya'da yapılan 26. Anhalt Meeting yarışmasında milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 1. oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Ersu Şaşma, Almanya'da birinci oldu!
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26 Mayıs 2024 23:48
Almanya'daki Uluslararası Anhalt yarışmasında mücadele eden milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Ersu, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Ersu, Dessau kentinde düzenlenen yarışmadaki 5,82 metrelik atlayışıyla podyumun zirvesine çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan IFAM yarışmasında piste çıkan Mehmet Çelik ise 3 dakika 35.35 saniyelik zamanıyla erkekler 1500 metrede 3. sırayı aldı.

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