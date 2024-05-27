Osayi ve Galatasaray taraftarı arasında ilginç diyalog

Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel, sosyal medya hesabına yorum yapan Galatasaray taraftarıyla ilginç bir diyaloğa girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi ve Galatasaray taraftarı arasında ilginç diyalog
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27 Mayıs 2024 09:08
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel'in maç sonunda Galatasaraylı bir taraftarla girdiği diyalog geceye damga vurdu.

Bir Galatasaray taraftarının Osayi Samuel'in paylaştığı bir fotoğrafın altına "Hahaha ağla" yazması sonrası Osayi'den cevap gecikmedi.

Galatasaraylı taraftarının yorumunun altına cevap yazan Osayi, "En büyük hala biziz şanssız dostum" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin bu yazdığına cevap veren Galatasaraylı taraftar, Nijeryalı oyuncuyu Pazartesi günü gerçekleşecek kupa törenine davet ederek "Yarın Rams Park'a bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Bu yoruma da cevap veren Osayi Samuel, "Yine sizi 10 kişi yenmek için mi?" şeklinde sözler sarf etti.

Fenerbahçeli yıldızın bu cevabı Sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir beğeni ve destekle karşılandı.



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