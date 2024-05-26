Bruno Fernandes, Roy Keane'i pişman etti

Manchester United'ın eski futbolcularından Roy Keane, takımın yıldız oyuncusu Bruno Fernandes hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.



FA Cup finalinde Manchester City'ye karşı alınan zaferde büyük rol oynayan Fernandes'in kendisini şaşırttığını söyleyen Keane, "Son yıllarda Bruno Fernandes'i hep eleştirdim ama yanıldığımı kanıtladığı için mutluyum" dedi.



Bruno'nun büyük bir liderlik gösterdiğini söyleyen Keane, "City'ye karşı gösterdiği liderliği harikaydı. Her zaman onun ne kadar harika bir oyuncu olduğundan bahsettik ve bence de öyle, taraftarlar adına çok mutluyum. Aylardır büyük hayal kırıklıkları yaşıyorlardı, bu kupa onlara geri döndüğü için mutluyum." sözlerini sarf etti.



Bu sezon Manchester United formasıyla 48 resmi maça çıkan 29 yaşında Bruno Fernandes, bu maçlarda 15 gol 13 asistlik performans gösterdi.





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