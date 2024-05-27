Beşiktaş'ın tatsız serüveni mutlu sonla bitti

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş, beklentilerin çok uzağında kaldı.



ÇEBİ YERİNE ARAT GELDİ



Ahmet Nur Çebi başkanlığında yer sezona giren Beşiktaş'ta istikrar bir türlü sağlanamadı.



Yaz transfer döneminde taraftarın istediği isimlerin kadroya katılmaması üzerine sezon başından bu yana eleştirilerin odağında olan yönetim UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrıldı.



Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı bırakması sonrasında Serdal Adalı ile seçime giren Hasan Arat, siyah-beyazlılarda görevi devraldı.



ŞENOL GÜNEŞ'LE YOLLAR ERKEN AYRILDI



Bu yönetim değişikliği öncesinde ise Beşiktaş'ta teknik direktör ayrılıkları oldu.



Siyah-beyazlı takımda sezona başlayan Şenol Güneş, Lugano ile oynanan Konferans Ligi maçının 3-2'lik skorla kaybedilmesi üzerine görevinden istifa etti.



GÜNEŞ SONRASI BURAK YILMAZ



Güneş'in yerine ise yardımcısı Burak Yılmaz getirildi.



Beşiktaş'ın başında yalnızca 6 maç kalan ve istediği sonuçları alamayan genç teknik adam olaylı bir şekilde görevden ayrıldı.



ÇALIMBAY DÖNEMİ KISA SÜRDÜ



Çebi yönetimi görevinden ayrılmadan önce ise Beşiktaş'ın başına kulübün efsanesi Rıza Çalımbay'ı getirdi.



Burak Yılmaz gibi Çalımbay'ın da siyah-beyazlı takımdaki kariyeri pek uzun sürmedi.



Beşiktaş'ın başında 7 maça çıkan tecrübeli isim, Hasan Arat başkanlığında görevinden alındı.



KISA SÜRELİĞİNE SERDAR TOPRAKTEPE



Başkanlığına yeni başlayan ve iddialı bir ismi göreve getirmek isteyen Arat, arayışlarını sürdürürken, takımı kısa süreliğine U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'ye emanet etti.



Topraktepe ile 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, iyi bir oyun ortaya koydu.



HAYAL KIRIKLIĞI FERNANDO SANTOS



Oynattığı göze hoş gelen futbolla kısa sürede taraftarın beğenisini kazanan Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın Fernando Santos'la anlaşması üzerine yardımcı antrenörlüğe geçti.



Portekiz'le EURO 2016'da şampiyonluğa ulaşan Santos, siyah-beyazlılarda iddialı bir başlangıç yapsa da daha sonra istenilen sonuçları alamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı.



Beşiktaş'ın başında 16 maç sonunda 1.57 puan ortalaması tutturan deneyimli çalıştırıcı, Samsunspor'la 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımdan ayrıldı.



TEK MORAL TÜRKİYE KUPASI



Santos'un görevine son veren yönetim ise Serdar Topraktepe'ye yeniden takımı emanet ederek gelecek sezon adına teknik direktör arayışlarına başladı.



Beşiktaş'ın arayışını sürdürdüğü bu günlerde Serdar Topraktepe önceliğindeki takım Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.



Siyah-beyazlılar, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.



