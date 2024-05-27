Bilal Kısa: 'Okan Buruk hep Fenerbahçe'nin önündeydi'

Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak 2023-24 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Sarı-Kırmızılı ekip, Konya'dan istediği sonucu 3 golle aldı. Konyaspor - Galatasaray maçına dair değerlendirmeler yapan Bilal Kısa, Fenerbahçe'nin de başarılı olduğunu ancak Okan Buruk'un her zaman bir adım önde olduğunu vurguladı.
İşte Bilal Kısa'nın yorumları;
"KAYBETTİĞİ FİNAL YOK"
"Son 15 yılında lider girip de kaybettiği final yok Galatasaray'ın... Bu artık bir kulüp genetiği, bir kulüp hafızası... Mental anlamda ciddi bir güç. Tabii derbi yenilgisi sonrası ortaya çıkan tabloda Konya'da iki takıma da 1'er puanın yetiyor olması maçın o şekilde biteceği beklentilerine neden olmuştu. Ancak ben normal bir şekilde galibiyet için başlayacağını biliyordum Okan hocanın... Nitekim bildiğimiz ön alan baskısı, çok şiddetli bir hücum arzusu Galatasaray'ı özüne döndürmüştü. Bunun yanı sıra akan oyun kadar duran toplardan oluşan pozisyonlar da golün habercisiydi. Bu arada maçın başında penaltı pozisyonunu unutmayalım. Barış'a yapılan müdahale tartışmaya açık değildi."
45 dakikaya baktığımızda çok üstün bir oyun vardı sahada. Kümede kalmaya oynayan Konyaspor deyim yerindeyse kaleye dahi gelmedi. 1-0'lık devre performansı sonrası ortaya çıkan bu oyun Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini gösterdi zaten. İkinci yarı ise Konyaspor ön alan baskısı uygulamaya başladı. Buna mecburlardı. Çünkü ilk etapta Trabzon'dan gelen haberler onların aleyhineydi. Tabii Konyaspor'un ön alana çıkması Galatasaray'a çok ciddi geçiş imkanları verdi ki bunu da muhteşem şekilde yaptılar. Maçı da tamamen kopardılar. İyi bir oyunla, 1 puan yetmesine rağmen şampiyonluğa yakışan bir oyunla kazandı Galatasaray.
"OKAN HOCA HEP BİR ADIM ÖNDEYDİ"
"Okan hocaya gelince... Başakşehir'de şampiyon oldu, geçen sene şampiyon oldu. Bu sene çok çok daha zorlu bir ligi domine etti. Tarihi sonuçlar, rekorlar, istatistikler ve güçlü bir oyunla hak ederek kazandı. Tarihe altın harflerle yazdırıyor adını. Bu yaşına rağmen bugüne kadar başardıkları çok değerli. Ben üzerine daha da koyacağına inanıyorum. İyi oyunla hak etti bunu. Evet Fenerbahçe de başarılıydı ama Okan hoca hep bir adım öndeydi."
İşte Bilal Kısa'nın yorumları;
"KAYBETTİĞİ FİNAL YOK"
"Son 15 yılında lider girip de kaybettiği final yok Galatasaray'ın... Bu artık bir kulüp genetiği, bir kulüp hafızası... Mental anlamda ciddi bir güç. Tabii derbi yenilgisi sonrası ortaya çıkan tabloda Konya'da iki takıma da 1'er puanın yetiyor olması maçın o şekilde biteceği beklentilerine neden olmuştu. Ancak ben normal bir şekilde galibiyet için başlayacağını biliyordum Okan hocanın... Nitekim bildiğimiz ön alan baskısı, çok şiddetli bir hücum arzusu Galatasaray'ı özüne döndürmüştü. Bunun yanı sıra akan oyun kadar duran toplardan oluşan pozisyonlar da golün habercisiydi. Bu arada maçın başında penaltı pozisyonunu unutmayalım. Barış'a yapılan müdahale tartışmaya açık değildi."
45 dakikaya baktığımızda çok üstün bir oyun vardı sahada. Kümede kalmaya oynayan Konyaspor deyim yerindeyse kaleye dahi gelmedi. 1-0'lık devre performansı sonrası ortaya çıkan bu oyun Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini gösterdi zaten. İkinci yarı ise Konyaspor ön alan baskısı uygulamaya başladı. Buna mecburlardı. Çünkü ilk etapta Trabzon'dan gelen haberler onların aleyhineydi. Tabii Konyaspor'un ön alana çıkması Galatasaray'a çok ciddi geçiş imkanları verdi ki bunu da muhteşem şekilde yaptılar. Maçı da tamamen kopardılar. İyi bir oyunla, 1 puan yetmesine rağmen şampiyonluğa yakışan bir oyunla kazandı Galatasaray.
"OKAN HOCA HEP BİR ADIM ÖNDEYDİ"
"Okan hocaya gelince... Başakşehir'de şampiyon oldu, geçen sene şampiyon oldu. Bu sene çok çok daha zorlu bir ligi domine etti. Tarihi sonuçlar, rekorlar, istatistikler ve güçlü bir oyunla hak ederek kazandı. Tarihe altın harflerle yazdırıyor adını. Bu yaşına rağmen bugüne kadar başardıkları çok değerli. Ben üzerine daha da koyacağına inanıyorum. İyi oyunla hak etti bunu. Evet Fenerbahçe de başarılıydı ama Okan hoca hep bir adım öndeydi."
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