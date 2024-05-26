LaLiga'nın 38. ve son haftasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca son dakikalarda bulduğu gollerle deplasmanda Jose Bordalas'ın yönetimindeki Getafe'yi 2-1 mağlup etti.



Coliseum Stadyumu'nda oynanan maçta maçın ilk golünü Getafe adına 48. dakikada Gaston Alvarez kaydederken, Mallorca'ya galibiyeti getren golleri 90+1'de Vedat Muriqi ve 90+3'te Pablo Maffeo kaydetti.



Ligdeki son 5 maçını kaybeden Getafe, kötü gidişatını sürdürürken, Mallorca yenilmeme serisini 4 maça taşımış oldu.



Bu sonuçla birlikte Getafe sezonu 43 puanla, Mallorca ise 40 puanla tamamladı. Maça düşme tehlikesi bulunmadan çıkan iki takım da ligi orta sıralarda tamamlamış oldu.





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