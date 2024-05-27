31'inci Kağıthane Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş oldu

Kağıthane Belediyesi'nin Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında bu yıl 31'incisi düzenlenen yağlı güreş etkinlikleri Hasbahçe'de yapıldı. Müsabakalarda federasyona kayıtlı 700'e yakın sporcu mücadele etti.



Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin İstanbul'daki alternatifi olan Kağıthane Yağlı Güreşleri İsmail Balaban, Turan Balaban, Recep Kara, Mustafa Taş, Abdullah Güngör gibi Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını misafir ederken; her yaştan sporcuyu ağırladı.



Kıran kırana geçen güreşlerin sonunda Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan finale kalmayı başardı. Finalde Taş, rakibi Gümüşalan'ı yenerek 31'inci Kağıthane Yağlı Güreşlerinin başpehlivanı oldu. Mustafa Taş, başpehlivanlık kupasını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı. Kağıthane Yağlı Güreşlerinde bu sene Hüseyin Gümüşalan ikinci olurken Ünal Karaman ve Feyzullah Aktürk üçüncülüğü birlikte paylaştı.



Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ev sahipliği yaparken siyasiler, basın, STK temsilcileri ve sporseverlerden oluşan binlerce kişi müsabakaları izledi. Yanı sıra iş insanı Ahmet Balcı bu seneki yağlı güreş müsabakalarının güreş ağası oldu.



ÖZTEKİN: ATA SPORUMUZU, YAĞLI GÜREŞLERİMİZİ YAŞATIYORUZ



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün Kağıthane'mizde ata sporumuzu, yağlı güreşlerimizi yaşatıyoruz. Şu anda Türkiye'nin en iyi baş pehlivanları peşrev çekiyorlar. Kağıthaneli hemşehrilerimiz burada yağlı güreşi, ata sporumuzu izlemiş oluyorlar. Ata sporlarımızı yaşattığımız zaman aslında geçmişle geleceği de birleştirmiş oluyoruz. 600 yıldan beri güreşlerimiz devam ediyor. Kağıthane Belediyesi olarak 30 yıldan beri bu güreşlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyoruz. Ata sporumuzu yaşatıyoruz. Sadece güreş değil diğer etkinliklerimizi de gençlerimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle beraber buluşturmuş oluyoruz. Yağlı güreşler önemli çünkü Kırkpınar da başpehlivanlarımız kıyasıya mücadele ediyorlar. Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, İsmail Balaban, Mustafa Taş burada. Kağıthanemizin yoğun ilgisini de görmüş oluyoruz. Ben tüm güreş severlere iyi seyirler diliyorum" dedi.



KURT: ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER VAR



Antalya'dan gelen Başpehlivan Şahali Kurt, 20 yıldır güreşle uğraştığını ifade ederek "Antalya Büyükşehir Belediye'sinde güreşiyorum, buraya başarılı ve birinci olmak için geldik. Allah'ın izniyle birinci olup Antalya'ya dönmek istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer var. İstanbul'un göbeğinde böyle bir atmosfer olduğu için çok mutluyuz. Buradan belediye başkanımıza, güreşi organize eden bütün herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



KAYA: SAKATSIZ BİR MÜSABAKA DİLİYORUM



Başpehlivan Kaan Kaya ise Yalova Altınova Belediyesi'nin adına yarıştığını söyleyerek "12 yaşımdan beri bu sporla uğraşıyorum. Şimdi 100'den fazla çırağım var, onlara gösteriyorum. Aynı zamanda ben de antrenman yapıyorum. Kağıthane er meydanına geldik. Buradan sakatsız bir müsabaka diliyorum. Arkadaşlarıma da başarı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.





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