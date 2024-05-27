Çağlar Söyüncü: ''Tek yürek mücadele ettik''

Süper Lig'i noktalayan Fenerbahçe 'de takıma devre arasında katılan futbolculardan Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çağlar Söyüncü, tüm taraftara, takım arkadaşlarına ve hocalarına emekleri için teşekkür etti.

"Fenerbahçe karakteriyle, duruşumuzdan taviz vermeden terimizin son damlasına kadar tek yürek olarak mücadelemizi sergiledik. Tüm takım arkadaşlarımla, hocalarımla ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla gurur duyuyorum. Bu sezon yaşadığımız her şey için teşekkürler."