Manchester United ile sözleşmesi sona eren Raphael Varane, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



31 yaşındaki futbolcu, geleceği ve Fransa'ya olası geri dönüşü için gelen sorunun ardından, "Her şey mümkün. Sözleşmemin sonuna geldim, kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Bazı şeyleri düşünmek için biraz zaman ayıracağım." dedi.



Varane'ın adı daha önce Suudi Arabistan ekipleriyle anılmıştı.



Manchester United formasını 3 yıl boyunca giyen Varane, İngiliz ekibinde çıktığı 95 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.





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