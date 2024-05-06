Serdar Dursun: 'Bize yakışmadı!'

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Konyaspor maçının ardından konuştu.
Serdar Dursun, maçın ardından şu sözleri kullandı;
"Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."
Serdar Dursun, maçın ardından şu sözleri kullandı;
"Hayal kırıklığı yani... Yakışmadı bize. Buraya mutlak 3 puan parolasıyla gelmiştik. Tek düşüncemiz galibiyetti. İlk yarı çok yavaş oynadık. Konyaspor agresif oynadı. Çok net pozisyonlarımız vardı, birini atsaydık, 3-4 olabilirdi. Konyaspor sadece kapandı, çoğu zaman başarılı oldu. Bizim net pozisyonlarımız vardı, birini atmalıydık."
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