Tadic: 'Şampiyonluk artık zor'

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Konyaspor maçı sonrası görüşlerini aktardı.
Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor..." ifadelerini kullandı.
Tadic, ayrıca, "Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.
Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor..." ifadelerini kullandı.
Tadic, ayrıca, "Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.
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