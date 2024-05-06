Tadic: "Şampiyonluk artık zor"

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Konyaspor karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tadic: 'Şampiyonluk artık zor'
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06 Mayıs 2024 22:26
Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Konyaspor maçı sonrası görüşlerini aktardı.

Sırp yıldız, "Artık şampiyonluk çok zor..." ifadelerini kullandı.

Tadic, ayrıca, "Zaten bizim elimizde değildi, kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok net pozisyonlarımız vardı, atsaydık farklı olurdu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz." sözlerini sarf etti.

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