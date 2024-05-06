Amorim: 'Sporting ile sözleşmem sürüyor'

Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim, geleceğine dair açıklamada bulundu ve takımda kalacağını söyledi.



Takımı şampiyonluğa taşıyan Portekizli teknik adam, "Bir sözleşmem var ve Sporting'in teknik direktörüyüm. Söylemem gereken bunlar." ifadelerini kullandı.



39 yaşındaki Ruben Amorim'in adı Liverpool ve West Ham United gibi ekiplerle anılmıştı.



Genç teknik adamın kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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