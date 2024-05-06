Dallas Mavericks, başantrenör Jason Kidd'in kontratını çok yıllı sözleşme ile uzatmaya karar verdiğini duyurdu.



Takımın çoğunluk sahibi Patrick Dumont, sözleşmesinin son sezonunun 2024-25'te olacağı bildirilen Kidd hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Koç Kidd'in sonuna kadar hak ettiği bu sözleşme uzatmasıyla önümüzdeki yıllarda takımımıza liderlik etmeye devam edeceği için heyecan duyuyoruz. Kidd, takımımızı üç sezonda iki kez playoff mücadelesine taşıdı ve onun halihazırda harika olan bu takımı geliştirme yolunda bize liderlik etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."



Mavericks normal sezonu 50-32'lik bir dereceyle tamamlayarak, 2022-23 sezonuna kıyasla 12 galibiyetlik bir gelişme kaydetmişti.



Kidd'in kontratının uzatılması, kendisiyle Los Angeles Lakers'ın ilgilendiğine dair söylentilere ise son vermiş oldu.





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