Galatasaray'dan, Fenerbahçe sonrası paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki puan kaybı sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'dan, Fenerbahçe sonrası paylaşım!
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06 Mayıs 2024 22:45
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin bu beraberliği sonrası Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı 6 oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından "Konsantrasyon ve Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın paylaştığı videoda ayrıca, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.

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