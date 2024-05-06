Galatasaray'dan, Fenerbahçe sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin bu beraberliği sonrası Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı 6 oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından "Konsantrasyon ve Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın paylaştığı videoda ayrıca, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.
Fenerbahçe'nin bu beraberliği sonrası Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı 6 oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası sosyal medya hesabından "Konsantrasyon ve Hedef 24" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın paylaştığı videoda ayrıca, "Mayıslar Bizimdir" sloganına vurgu yapıldı.