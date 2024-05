Nedim Yücel: 'Bütçemiz 4.5 milyon dolar'

Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Yücel, normal sezonu değerlendirdi ve gelecek sezon için konuştu.



İşte Nedim Yücel'in açıklamaları:



"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu tamamlamış bulunuyoruz. Geçen sezonun ardından tamamen yenilenmiş; teknik, idari ve oyuncu kadrosuyla camiamızı ve basketbolseverleri mutlu eden sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Uzun yıllar sonra Türkiye Ligi'ni üçüncü sırada bitirmenin yanı sıra Türkiye Kupası'nda ve tarihimizde ilk defa EuroCup'ta yarı final oynama başarılarını gösterdik.



Sezon başında belirlenen 3 milyon dolar oyuncu bütçesini sezon sonu itibarıyla 3.1 milyon dolar olarak tamamladık. Tabii ki sigorta, vergiler, artan seyahat masrafları ve diğer giderlerle bu rakam yaklaşık 4.5 milyon doları buluyor. Bundan sonra da her sene ülkemizin ve kulübümüzün de ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durabilen bir şube yapısı kurmak için çalışıyoruz. Kulübümüze fazla yük olmadan, eksik bölgelere gerekli takviyelerle adım adım üzerine koyarak armamıza yakışır şekilde başarılarımızı sürdürmek istiyoruz.



Sezon öncesi öncelikli hedefimiz armamızın ağırlığını ve sorumluğunu bilen, savaşan bir takım yaratmak ve Akatlar ruhunu yeniden canlandırmaktı. Geldiğimiz noktada bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Taraftarımız bu takıma inandı ve bir an bile olsun bizi yalnız bırakmadı. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle sahamızda oynadığımız 15 maçın 14'ünü kazanarak kulüp rekorunu da egale ettik. Taraftarlarımıza bize duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca 55'ten fazla maç oynadık. Bu zorlu fikstürde doğal olarak düşüş yaşadığımız dönemler de oldu.



Sezon boyunca 19 yaşındaki iki oyuncumuz Kerem Konan ve Samet Yiğitoğlu'na çok ciddi süreler verdik. Bu oyuncularımız gösterdikleri gelişimle hem kulübümüz hem de Türk basketbolu için büyük umut vadediyorlar. Önümüzdeki sene aynı çıkışı bu sene hem A Takım hem de BGL kadromuzda bulunan Yağız Aksu ve Ata Özbek'ten bekliyoruz. Onlar da şu an müthiş gelişim gösteriyorlar.



Basketbol Erkek Gençler Ligi Takımımız liginde finale yükselme başarısı gösterdi. U-16 Takımımız da İstanbul 2.'si oldu ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Şimdi önümüzde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları var. Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile eşleştik. Bu eşleşmeye ev sahibi avantajı ile başlayacağız. Taraftarlarımızı yarı final yolunda yine aynı itici güçle yanımızda olmaya davet ediyoruz. Play-off boyunca onlara çok ihtiyacımız var."





