73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in kale sahasına gönderdiği ortada, Piatek kayarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan son anda topu çıkartarak gole engel oldu.



74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Figueiredo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top direkten dönüp Uğurcan'a çarparak kornere gitti.



75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bardhi, savunmanın arkasına sarkan Fountas'ı pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcu, son anda Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle net bir fırsattan yararlanamadı.



87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışındaki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.



Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Dubois), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 83 Serdar Gürler), Kemen (Dk. 78 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 63 Pelkas), Davidson (Dk. 63 Figueiredo), Piatek



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi, Fountas (Dk. 82 Fernandez), Visca (Dk. 90+1 Orsic), Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)



Gol: Dk. 45+2 Onuachu (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 24 Mendy, Dk. 88 Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Dk. 69 Ba, Dk. 90 Deniz Türüç (Kulübede), Dk. 90+5 Pelkas (RAMS Başakşehir)





Süper Lig'in 37. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45+2'de Paul Onuachu kaydetti ve Nijeryalı oyuncu bu sezonki 15. golünü attı.Ligde 64 puana ulaşan Trabzonspor, bitime 1 hafta kala 4. sıradaki Başakşehir ile olan puan farkını 6'ya yükseltti ve ligi 3. sırada tamamlamayı garantiledi.Teknik direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle maça yardımcı antrenör Mustafa Keçeli'nin yönetiminde çıkan Başakşehir ise 58 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşırken, Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.10. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Mendy'nin kaptırdığı top Piatek'te kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenen Berkay Özcan'ı gördü. Berkay'ın Uğurcan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı, Denswil son anda çizgiden çıkardı.31. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı korner atışında Duarte, kafayla topu kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada topu kontrol eden Davidson düzeltip vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçince net bir fırsattan yararlanamadı.35. dakikada Ömer Ali'nin sektirdiği top Edin Visca'da kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.45. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Bardhi'nin sağdan ortasında, kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top Fountas'ta kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.