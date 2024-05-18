Maccabi Tel-Aviv'den Oded Kattash'a yeni sözleşme

Maccabi Tel-Aviv tecrübeli başantrenörü Oded Kattash ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Maccabi Tel-Aviv'den Oded Kattash'a yeni sözleşme
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18 Mayıs 2024 17:54
Bu sezon EuroLeague'de gösterdiği performansla Play-Off'a kalan ancak Panathinaikos'a 5. maç sonrasında elenen Maccabi Tel-Aviv gelecek sezonun çalışmalarını hızlandırdı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sportando'da yer alan habere göre Maccabi Tel-Aviv yönetimi, tecrübeli başantrenörü Oded Kattash ile sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Maccabi yönetiminin, 49 yaşındaki koçun gösterdiği performanstan çok memnun olduğu ve 2 yıllık bir sözleşme teklifi yapacağı söylendi.

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