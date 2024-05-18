Süper Lig'de 37. hafta maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Hatayspor'un gollerini 26. dakikada Chandrel Massanga ve 55. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'dan geldi.
Beşiktaş'ın ilk golünü 50. dakikada ceza sahası dışından muhteşm bir şutla Gedson Fernandes kaydetti. Siyah-beyazlılarda ikinci gol 90+7'de Vincent Aboubakar'ın penaltıda topu ağlara yollamasıyla geldi ve mücadele berabere bitti.
Kümede kalma hesapları yapan Hatayspor puanını 38 yaptı ve umudunu son haftaya bıraktı.
Süper Lig'de son hafta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Rizespor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 7 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 7 değişiklikle sahada yer aldı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Mert Günok, Onur Bulut, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Joe Worrall, Necip Uysal, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes yer aldı.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları final maçı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Topraktepe, son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Mert, Onur, Salih, Necip, Muçi ve Gedson Fernandes'i yedeğe çekti, Muleka ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında bu oyuncuların yerine ilk 11'de Ersin, Tayyip Talha, Colley, Al-Musrati, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain ve Cenk'e görev verdi.
30 DEPREMZEDE ÇOCUK GELDİ
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakasını, Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da izledi.
Siyah-beyazlı kulüp ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak organizasyonuyla İstanbul'a getirilen çocuklar, Tüpraş Stadı'nı gezdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, müsabakadan önce çocuklarla yemekte bir araya geldi. Başkan Arat, yakından ilgilendiği çocuklara forma hediye etti.
Hasan Arat, Bakan Göktaş'a da kartal heykeli ile Beşiktaş forması takdim etti.
BAKAN GÖKTAŞ: "MUTLU VE GURURLUYUZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş ile depremzede çocuklar için yaptıkları organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Sosyal sorumluluk projesine verdikleri destek için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bu programı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yaptığımız için çok mutluyum. Deprem bölgesinden gelen 13'ü kız 17'si erkek, 8-17 yaşlarında ebeveyn kaybı yaşamış 30 çocuğumuz burada. Bazıları koruyucu ailelerin, bazıları birinci derece akrabalarının yanında. Diğerleri de devlet koruması altında. Maçı seyretmeye geldiler. Mutlu ve gururluyuz. İlk kez geldiler. Çok farklı duygu içindeler. Beşiktaş Kulübü, şehit yakını ve gaziler için özel bir tribün oluşturduğunu da duyurdu. Beşiktaş ile farklı projeleri hayata geçirmekten mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.
Mahinur Özdemir Göktaş, bir Beşiktaşlı olarak kendisine ilk kez siyah-beyazlı forma hediye edildiği için de mutlu olduğunu kaydetti.
BAŞKAN ARAT: "BEŞİKTAŞLI DUYGUSALDIR!"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, depremzede çocukları ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:
"Sayın Bakanıma ve Türkiye Cumhuriyeti devletime şükranlarımı sunuyorum. Bu evlatları burada görmek Beşiktaşlının ve tüm Türkiye'nin unutamayacağı bir an. Sayın Bakanım çok duyarlı davrandı. Çocukları maça davet ettik. Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, gençliği boyunca topluma hizmet etmiş birisi. Beşiktaşlı olması da ayrıca gurur verici. Beşiktaş'a böylesi bir gün yaşattıkları için bakanımıza ve devletimize teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı duygusaldır. Deprem sabahı çadırları kurmuştur, çorbaları pişirmiştir ve evlerde nöbet beklemiştir. Beşiktaşlının vatana hizmeti hiç bitmeyecektir."
Hatayspor Kulübü İkinci Başkanı Aydın Toksöz de her zaman yanlarında oldukları için ve deprem sürecinde verdikleri destek dolayısıyla Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti.
19 MAYIS'A ÖZEL KOREOGRAFİ
Beşiktaş, Hatayspor maçında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünde "Kurtuluş'un meşalesi, Beşiktaş'ta yakıldı" yazılı koreografiyi açtı.
Koreografide Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş'ın kurucularından Fuat Balkan ile Ahmet Fetgari'nin fotoğrafları yer aldı.
İLK GOL HATAYSPOR'DAN!
Karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor, 27. dakikada bulduğu golle zorlu Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı önde kapattı. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
GEDSON FERNANDES HARİKA ATTI
Beşiktaş'ta ilk yarı gol gelmeyince, ikinci yarıya Serdar Topraktepe değişikliklerle başladı. Demir Ege Tıknaz yerini Salih Uçan'a bırakırken, Gedson Fernandes ise Alex Oxlade-Chamberlain'in yerişne oyuna dahil oldu. Oyuna sonradan giren Gedson Fernandes, 50. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı.
BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA HATA
Deplasmanda maçın berabere olmasının ardından yeniden Beşiktaş kalesine gitmeye başlayan Hatayspor, 55. dakikada 2-1 öne geçti. Beşiktaş kae sahası önünde Arthur Masuku topu uzaklaştıramadı ve Fisayo Dele-Bashiru meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+7'DE HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Hatayspor ikinci golden sonra zaman zaman ataklar yaparken, oyunun genelinde kendi yarı sahasında kaldı. Beşiktaş ise Hatayspor kalesinde gol aradı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın ceza sahasında ayağına aldığı darbenin ardından penaltı kararı çıktı. Vincent Aboubakar topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.
50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.
83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.
90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.
90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
Hatayspor'un gollerini 26. dakikada Chandrel Massanga ve 55. dakikada Fisayo Dele-Bashiru'dan geldi.
Beşiktaş'ın ilk golünü 50. dakikada ceza sahası dışından muhteşm bir şutla Gedson Fernandes kaydetti. Siyah-beyazlılarda ikinci gol 90+7'de Vincent Aboubakar'ın penaltıda topu ağlara yollamasıyla geldi ve mücadele berabere bitti.
Kümede kalma hesapları yapan Hatayspor puanını 38 yaptı ve umudunu son haftaya bıraktı.
Süper Lig'de son hafta Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Hatayspor, Rizespor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 7 DEĞİŞİKLİK!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 7 değişiklikle sahada yer aldı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Mert Günok, Onur Bulut, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Joe Worrall, Necip Uysal, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes yer aldı.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları final maçı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Topraktepe, son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Mert, Onur, Salih, Necip, Muçi ve Gedson Fernandes'i yedeğe çekti, Muleka ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında bu oyuncuların yerine ilk 11'de Ersin, Tayyip Talha, Colley, Al-Musrati, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain ve Cenk'e görev verdi.
30 DEPREMZEDE ÇOCUK GELDİ
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakasını, Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da izledi.
Siyah-beyazlı kulüp ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak organizasyonuyla İstanbul'a getirilen çocuklar, Tüpraş Stadı'nı gezdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, müsabakadan önce çocuklarla yemekte bir araya geldi. Başkan Arat, yakından ilgilendiği çocuklara forma hediye etti.
Hasan Arat, Bakan Göktaş'a da kartal heykeli ile Beşiktaş forması takdim etti.
BAKAN GÖKTAŞ: "MUTLU VE GURURLUYUZ"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş ile depremzede çocuklar için yaptıkları organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Sosyal sorumluluk projesine verdikleri destek için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bu programı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yaptığımız için çok mutluyum. Deprem bölgesinden gelen 13'ü kız 17'si erkek, 8-17 yaşlarında ebeveyn kaybı yaşamış 30 çocuğumuz burada. Bazıları koruyucu ailelerin, bazıları birinci derece akrabalarının yanında. Diğerleri de devlet koruması altında. Maçı seyretmeye geldiler. Mutlu ve gururluyuz. İlk kez geldiler. Çok farklı duygu içindeler. Beşiktaş Kulübü, şehit yakını ve gaziler için özel bir tribün oluşturduğunu da duyurdu. Beşiktaş ile farklı projeleri hayata geçirmekten mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.
Mahinur Özdemir Göktaş, bir Beşiktaşlı olarak kendisine ilk kez siyah-beyazlı forma hediye edildiği için de mutlu olduğunu kaydetti.
BAŞKAN ARAT: "BEŞİKTAŞLI DUYGUSALDIR!"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, depremzede çocukları ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:
"Sayın Bakanıma ve Türkiye Cumhuriyeti devletime şükranlarımı sunuyorum. Bu evlatları burada görmek Beşiktaşlının ve tüm Türkiye'nin unutamayacağı bir an. Sayın Bakanım çok duyarlı davrandı. Çocukları maça davet ettik. Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, gençliği boyunca topluma hizmet etmiş birisi. Beşiktaşlı olması da ayrıca gurur verici. Beşiktaş'a böylesi bir gün yaşattıkları için bakanımıza ve devletimize teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı duygusaldır. Deprem sabahı çadırları kurmuştur, çorbaları pişirmiştir ve evlerde nöbet beklemiştir. Beşiktaşlının vatana hizmeti hiç bitmeyecektir."
Hatayspor Kulübü İkinci Başkanı Aydın Toksöz de her zaman yanlarında oldukları için ve deprem sürecinde verdikleri destek dolayısıyla Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti.
19 MAYIS'A ÖZEL KOREOGRAFİ
Beşiktaş, Hatayspor maçında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünde "Kurtuluş'un meşalesi, Beşiktaş'ta yakıldı" yazılı koreografiyi açtı.
Koreografide Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş'ın kurucularından Fuat Balkan ile Ahmet Fetgari'nin fotoğrafları yer aldı.
İLK GOL HATAYSPOR'DAN!
Karşılaşmanın ilk yarısında Hatayspor, 27. dakikada bulduğu golle zorlu Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı önde kapattı. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
GEDSON FERNANDES HARİKA ATTI
Beşiktaş'ta ilk yarı gol gelmeyince, ikinci yarıya Serdar Topraktepe değişikliklerle başladı. Demir Ege Tıknaz yerini Salih Uçan'a bırakırken, Gedson Fernandes ise Alex Oxlade-Chamberlain'in yerişne oyuna dahil oldu. Oyuna sonradan giren Gedson Fernandes, 50. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir golün altına imza attı.
BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA HATA
Deplasmanda maçın berabere olmasının ardından yeniden Beşiktaş kalesine gitmeye başlayan Hatayspor, 55. dakikada 2-1 öne geçti. Beşiktaş kae sahası önünde Arthur Masuku topu uzaklaştıramadı ve Fisayo Dele-Bashiru meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+7'DE HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Hatayspor ikinci golden sonra zaman zaman ataklar yaparken, oyunun genelinde kendi yarı sahasında kaldı. Beşiktaş ise Hatayspor kalesinde gol aradı. Mücadelenin son anlarında Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın ceza sahasında ayağına aldığı darbenin ardından penaltı kararı çıktı. Vincent Aboubakar topu ağlara gönderdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.
50. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Semih Kılıçsoy'un pasında topla buluşan Gedson Fernandes, Massanga'yı çalımladıktan sonra kaleyi düşündü. Portekizli oyuncunun ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
55. dakikada Atakaş Hatayspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Strandberg'in ceza sahası içi solundan içeri çevirdiği topa Bashiru'nun altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan, Strandberg için ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine hakem Cihan Aydın, golü geçerli saydı ve Hatayspor skorda yeniden üstünlük sağladı: 1-2.
83. dakikada Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un altıpasın içinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90. dakikada Muçi'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan seken topa altıpasın içinde Tayyip Talha'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.
90+5. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kamil Ahmet Çörekçi'nin Salih Uçan'a müdahalesinin ardından oyunu devam ettiren hakem Cihan Aydın, atağın sonlanmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine saha kenarına geldi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Aydın, penaltı kararı verdi.
90+7. dakikada topun başına geçen Vincent Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
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