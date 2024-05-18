Süper Lig'de olay: Ali Çamlı'dan Meler'e BÜYÜK tepki

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Nazon'a kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Sahaya girmeye çalışan Çamlı'ya emniyet kuvvetleri engel oldu. Mücadele bu olaylar nedeniyle 10 dakika durdu.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de olay: Ali Çamlı'dan Meler'e BÜYÜK tepki
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18 Mayıs 2024 19:25
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 19:34
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçında ev sahibi ekip 17. dakikada 10 kişi kaldı.

Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti. Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi. 

Öte yandan Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.



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