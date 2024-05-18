2025 EuroLeague Final Four için en büyük aday Barcelona

Barcelona şehri, 2024-25 sezonunda düzenlenecek THY EuroLeague Final Four organizasyonu için EuroLeague yönetimine ev sahipliği teklifinde bulundu.



Sportando'nun haberine göre; aylardır bu konu hakkında istişarelerde bulunan şehir yönetimi, Katalonya'nın bağımsızlık sürecini beklemeden bağımsızlık sürecinden bağımsız olarak ev sahipliği başvurusunda bulundu.



Barcelona'nın yanı sıra Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dab de ev sahipliği için başvuruda bulunan şehirler arasında.



Organizasyonun ev sahipliğinin Barcelona'ya verilmesi halinde Final Four, daha önce üç kez EuroLeague Final Four'una ev sahipliği yapmış olan Palau Sant Jordi'de oynanacak.





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