Imola'da pole pozisyonu Max Verstappen'in

Formula 1'de takvimin 7. yarışı olan Imola Grand Prix'inde pole pozisyonu 1.14.746'lık derecesiyle Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen'in oldu.
İkinci sırada McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yer alırken, bir diğer McLaren pilotu Lando Norris'te üçüncü sırada yer aldı.
Imola Grand Prix'i 19 Mayıs Pazar Günü TSİ 16.00'da koşulacak.
İkinci sırada McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yer alırken, bir diğer McLaren pilotu Lando Norris'te üçüncü sırada yer aldı.
Imola Grand Prix'i 19 Mayıs Pazar Günü TSİ 16.00'da koşulacak.
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