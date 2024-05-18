Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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18 Mayıs 2024 18:42
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda "Üç yıl için gelmek istiyorum" diyerek başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım bugün, Yalova'ya gelip bu şehrin eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı kırsal Samanlı Mahallesindeki evinde ziyaret etti.

Yakın dostu olan Aziz Yıldırım'ı eşi Dilek Salman ile evinde ağırlayan Vefa Salman, ziyaret ile ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından "Türk sporunun devrimcisi, Fenerbahçe'nin efsane başkanı saygıdeğer büyüğüm Aziz Yıldırım bizi evimizde ziyaret ederek onurlandırdı. Ayağına, ağzına ve yüreğine sağlık... Rabbim neşesini, sağlığını bozmasın, uzun ömürler versin. Lider kimliğinden daha öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Aziz Yıldırım ziyareti sırasında Vefa Salman'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti. 

 
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