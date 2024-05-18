Bundesliga 34 ve son hafta maçında Hoffenheim ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Prezero Arena'da oynanan maçı Hoffenheim 4-2 kazandı.



Karşılaşma oldukça hızlı başladı. Mücadelenin 4. dakikasında Mathys Tel'in golüyle öne geçen Bayern Münih, 6. dakikada Alphonso Davies'in golüyle farkı ikiye çıkardı.



Hoffenheim bu gole hemen cevap verdi. Dakikalar 8'i gösterirken topu filelere gönderen Maximilian Beier, farkı bire indirdi ve ilk yarı bu şekilde sonuçlandı.



İkinci yarı karşılıklı ataklar şeklinde geçerken Hoffenheim'da Andrej Kramaric, dakika 68'de sahneye çıkarak maçta beraberliği sağladı.



Son dakikalarda baskısını artıran Hoffenheim'de Andrej Kramaric, önce 85. dakikada takımını öne geçiren golü, ardından da 87. dakikada takımının dördüncü kendisinin üçüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi.



Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, 72 puanda kalarak sezonu üçüncü sırada noktaladı. Hoffenheim ise puanını 46 yaptı ve yedinci sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi biletini kaptı.





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