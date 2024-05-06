Palace'tan MANU'ya farklı tarife!

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında ağırladığı Manchester United'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Palace'tan MANU'ya farklı tarife!
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06 Mayıs 2024 23:56
İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Crystal Palace, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 66'da Michael Olise, 40'ta Jean-Phillippe Mateta ve 58'de Tyrick Mitchell attı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 43'e yükseldi. Manchester United, 54 puanda kaldı. Crystal Palace mağlubiyetiyle birlikte bu sezon 13. yenilgisini alan Manchester United, tarihinde ilk kez bir sezonda bu kadar mağlubiyet yaşadı.

Crystal Palace, ligin bir sonraki haftasında Wolverhampton deplasmanına gidecek. Manchester United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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