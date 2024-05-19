1. Lig play-off'ta yarı final heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK, play-off 2. tur ilk maçında pazartesi günü Bodrumspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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1. Lig play-off'ta yarı final heyecanı başlıyor
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19 Mayıs 2024 12:59
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Ahlatcı Çorum FK, pazartesi günü sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Müsabakanın rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak.

Turu geçen takım, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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